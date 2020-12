CCXP Worlds terá Zendaya, Lena Headey, Nico Tortorella e Cauã Reymond

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zendaya, 24, será uma das estrelas da CCXP Worlds, que começa na próxima sexta-feira (4). O anúncio foi feito pela HBO e se soma a uma série de nomes que estão sendo confirmados no evento, que ocorrerá de forma virtual neste ano.

A vencedora do Emmy de melhor atriz em série dramática vai falar ao lado do roteirista Sam Levinson sobre a segunda temporada de "Euphoria", assim como do episódio especial que será exibido em dezembro.

O cantor britânico Labrinth, responsável pela trilha sonora da série, vai fechar a programação sobre a série com um show exclusivo gravado em Londres especialmente para o evento. Após a exibição, ele ficará disponível também na HBO Go.

A HBO promete ainda um passeio pelos bastidores de "Batwoman" comandado pela Javicia Leslie, que vai interpretar a personagem na segunda temporada da série. A nova leva de episódios estreia em 2021.

As atrações do canal pago estarão no megapainel que vai reunir diferentes divisões da WarnerMedia, no domingo (6), a partir das 15h. O Warner Channel, que também participa, anunciou também algumas atrações nesta terça-feira (1º).

Entre elas, um painel do filme "Twist". Vão participar Lena Headey (a Cersei de "Game of Thrones"), Michael Caine e o Raff Law (filho de Jude Law).

O canal de séries também promove um painel com as novidades de "The Flash", com a participação de Danielle Nicolet, que interpreta a procuradora meta-humana Cecile Horton, e Kayla Compton, que interpreta a jornalista Allegra Garcia. Elas vão mostrar os estúdios da série e depois responder a perguntas dos fãs.

Já o AMC anunciou um painel de "The Walking Dead: World Beyond". Participam Nico Tortorella, Julia Ormond, aliyah Royale, Hail Cumpston, Nicolas Cantu, Alexa Mansour e Annet Mahendru.

Pela Sony Pictures, um dos convidados é o diretor, produtor e roteirista Jeff Wadlow. Ele vai falar sobre o suspense "A Ilha da Fantasia", produção da Blumhouse lançada recentemente nas plataformas digitais. O bate-papo está previsto para sexta-feira, ainda sem horário confirmado.

Entre as produtoras nacionais, a Globo foi a que anunciou o maior número de atrações. Além de uma cidade virtual onde o público poderá acompanhar os paineis e encontrar surpresas sobre os conteúdos, a empresa apostou em painéis temáticos.

Entre eles, estão o de "vilões que amamos odiar", com Claudia Raia, Mariana Ximenes e Alexandre Nero, o de "gêmeos: qualquer semelhança não é mera coincidência", com Cauã Reymond, Christiane Torloni e Tony Ramos, o de "Verdades Secretas 2", com Camila Queiroz, Romulo Estrela e Amora Mautner, e o do filme "Eduardo e Mônica", com Alice Braga, Gabriel Leone e René Sampaio.

Também participarão de outras atividades nomes como Lázaro Ramos, Taís Araújo, Fabio Porchat, Marjorie Estiano, Marcelo Adnet, Claudia Abreu, Patricia Pillar, Dani Calabresa, Leticia Spiller, Marcello Novaes, Juliana Paiva, Felipe Simas, entre outros.

A empresa também aposta em um bate-papo com Erick Bretas, diretor de produtos e serviços digitais da Globo, dando os "spoilers" de 2021 na Globoplay.