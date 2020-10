CCXP Worlds anuncia participação inédita do ator Jim Beaver

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator norte-americano Jim Beaver, 70, conhecido por atuações em séries como "Supernatural", "Better Call Saul", "The Boys" e "Breaking Bad", vai marcar presença em um dos painéis na CCXP Worlds que acontece virtualmente nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.

Essa será a estreia dele no festival de cultura pop. O ator e dramaturgo ainda terá um momento digital de fotos e bate-papo com fãs. Será possível ter encontros olho no olho virtualmente com ele e adquirir vídeos exclusivos criados sob medida para os fãs. Os valores e as condições para isso serão divulgados em breve. Também haverá uma sala em grupo que vai receber até dez pessoas para um vídeo e chat de 45 minutos com ele.

Beaver, dentre alguns papéis, viveu o caçador de demônios Bobby Singer, em "Supernatural". Já em "Breaking Bad" interpretou o traficante de armas Lawson, o que fez com que ele virasse um dos atores mais requisitados de Hollywood e famoso no Twitter.

Quando o assunto são os filmes ele fez aparições importantes em "Fantasmas da Guerra" (1989), "Magnólia" (1999), "Invasão de Privacidade" (2016) e "Mudança de Hábito" (1992). Também se destacou na atuação no teatro com personagens clássicos como em "Macbeth" e "O Último Encontro dos Cavaleiros da Magnólia Branca".

A CCXP Worlds vai reunir grandes nomes da cultura pop. A área de estúdios ganhará sua versão digital, a Hollywood Strip, e as lojinhas e espaço das marcas virarão o Geek Hall, enquanto o famoso estúdio de vidro marcará presença com a Omelete Stage. A CCXP Worlds já confirmou mais de 20 quadrinistas para esta edição, como Dave Gibbons, Jill Thompson, Sara Pichelli, Tom King e Emil Ferris.