CCBB em Belo Horizonte receberá exposição interativa vinda de Lisboa

A mostra, que chega ao Brasil depois de passar Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, tem produção da N+1 e curadoria dos portugueses Filipe Pais e Patrícia Gouveia. Até 2023, ela vai desembarcar nas unidades do CCBB no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

Entre as instalações previstas estão o protótipo do "Xadrez Auto-Criativo" (2019), obra de Ricardo Barreto e Raquel Fukuda que reformula o xadrez clássico, e "Cubo de Dados" (1970), de Nelson Leirner, que explora a geometria espacial.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Belo Horizonte vai inaugurar, no dia 30 deste mês, a exposição coletiva "Playmode". A mostra exibirá 44 peças interativas de artistas de todo o mundo —sete deles, brasileiros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.