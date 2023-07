Causa da morte de Julian Sands, ator de 'Smallville', é anunciada

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A causa da morte de Julian Sands, ator de "Smallville" que ficou desaparecido durante cinco meses, foi considerada "indeterminada", de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino, que informou à revista People.

O Departamento do Xerife explicou que a determinação foi devido à condição do estado do corpo de Sands. "Isso é comum quando se trata de casos desse tipo", disse um oficial de informação pública.

No dia 27 de junho, a polícia confirmou a morte do ator britânico Julian Sands. Conhecido por papéis no cinema e na TV, em produções como "Smallville" (2001) e "Dexter" (2006), Sands tinha 65 anos e morava em Los Angeles.

Os restos mortais de Sands foram localizados em Mount Baldy, no sul da Califórnia, nos EUA. A região fica nas montanhas de San Gabriel. Segundo a polícia, o corpo foi identificado por viajantes, que entraram em contato com as autoridades. Os restos mortais foram, então, levados para identificação por um legista.

Sands estava desaparecido desde janeiro. Ele não foi mais visto depois de ir fazer uma caminhada na região das montanhas. O ator era um montanhista experiente. Ele se descrevia como uma pessoa mais feliz "perto do cume de uma montanha em uma gloriosa e fria manhã".

Sands foi dado como desaparecido em 13 de janeiro. Na época, a polícia iniciou as buscas, mas a operação teve de ser suspensa por causa do tempo. Segundo as autoridades, havia risco de avalanches. Com isso, as buscas continuaram apenas com o uso de helicópteros e drones.

CARREIRA DO ATOR

Nascido em Yorkshire, na Inglaterra, Julian Sands participou de dezenas de filmes e séries.

Ele iniciou a carreira em 1984, com papéis de apoio em "Uma Aventura em Oxford" e "Os Gritos do Silêncio", mas sua fama veio com o protagonista de "Uma Janela para o Amor" (1985).

Na televisão, os seus papéis de maior destaque foram como Jor-El, o pai biológico do Super-Homem, na série "Smallville" (2001), e Miles Castner, um empresário internacional, na oitava temporada de "Dexter" (2006).

Já no cinema, viveu o personagem título de "Warlock" (1989) e sua sequência, "Warlock 2: O Armageddon" (1993).

Um de seus papéis mais recentes foi como Liam Strong em "Dilema", da Netflix.

Sands vivia em North Hollywood, bairro de Los Angeles, com a esposa, a escritora Evgenia Citkowitz.

O casal teve duas filhas, Imogen e Natalya. Ele ainda é pai de Henry, do antigo casamento com a jornalista Sarah Sands.