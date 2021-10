Cauã Reymond vai interpretar Rickson Gracie em filme de José Padilha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cauã Reymond, 41, vai interpretar Rickson Gracie, 61, em um filme sobre a vida do ex-lutador, considerado um dos maiores nomes das artes marciais em todos os tempos. O filme deve se chamar "Dead or Alive" (morto ou vivo em inglês) e será dirigido por José Padilha, 54, de "Tropa de Elite".

A informação foi dada pelo próprio integrante da família Gracie em entrevista à Agência Fight, especializada em notícias sobre MMA (artes marciais mistas, na sigla em inglês), e confirmada pela reportagem.

"Embora ele não seja tão bonito quanto eu, ele é faixa-preta de jiu-jitsu e surfista, tem muito a ver", comentou Rickson no bate-papo. "A gente tem muita coisa em comum e, para mim, é um prazer ter um super ator como o Cauã fazendo o meu personagem."

O filme deve contar a história do lutador, o mais vitorioso da lendária família responsável pela invenção do 'jiu-jitsu brasileiro'. Segundo Rickson contou à publicação, as filmagens devem começar ainda neste ano e o filme está sendo desenvolvido para a Netflix.

"A ideia do José Padilha era a minha vida combinada com a do Mitsuyo Maeda, o 'Conde Koma', que passou pelo mundo inteiro e parou no Brasil para ser a pessoa para ajudar na imigração japonesa, era um grande campeão de jiu-jitsu e ficou amigo do meu avô e depois ensinou aos meus tios o jiu-jitsu", revelou.

"Mas agora, nessa nova produção, dividiram e decidiram fazer um filme meu e um dele", afirmou. "Estamos no processo de pré-produção, está andando e está tudo certo para começar filmar em breve, em outubro ou novembro."

Rickson é o terceiro filho de Helio Gracie e era considerado imbatível nos tatames. Além do jiu-jitsu, ele competiu no MMA entre 1980 e 200, sem nunca ter perdido uma luta.