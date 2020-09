Cauã Reymond diz que está escrevendo minissérie para emissora argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cauã Reymond, 40, disse que está escrevendo uma minissérie para ser co-produzida com a emissora argentina Telefe. O ator fez a revelação em entrevista ao programa Por El Mundo, também da Telefe, mas não deu muitos detalhes do projeto.

"Estamos escrevendo para poder apresentar o projeto", afirmou. Ele acrescentou que quer dois atores argentinos no elenco.

No programa, o ator também falou sobre o seu desejo de ter mais filhos. Reymond é pai de Sofia, 8, fruto do seu relacionamento com Grazi Massafera. "Quero ter mais crianças, gostaria muito". O artista é casado com Mariana Goldfarb.