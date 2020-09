Cate Blanchett vive dona de casa conservadora em 'Mrs. America'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia de Cate Blanchett, 51, como protagonista de uma série de TV poderá ser conferida no Brasil a partir deste sábado (19). É quando ocorre a pré-estreia de "Mrs. America", minissérie em que ela interpreta Phyllis Schlafly, que defende os valores da família tradicional.

Nesse primeiro dia de exibição, irão ao ar os dois primeiros episódios, a partir das 22h15 no canal pago Fox Premium 1. Depois, a série estreia no mesmo canal no dia 29, com dois episódios semanais a cada terça-feira.

Baseada em fatos reais, "Mrs. America" é centrada na dona de casa conservadora, que acaba se tornando o principal rosto de oposição ao movimento que buscava garantir a igualdade de direitos entre homens e mulheres nos Estados Unidos.

Os episódios narram os caminhos percorridos pelos dois lados da moeda. A história começa em 1972, quando o Congresso americano estabeleceu um prazo de sete anos para que a Emenda de Igualdade de Direitos fosse aprovada em 38 estados.

Ao exibir o contraste entre as duas visões de mundo, ambas femininas, a produção acaba dialogando também com a atualidade. Afinal, a luta pela igualdade de gênero seguem em pauta em todo o mundo.

A minissérie está indicada a 10 prêmios Emmy, cujos vencedores serão conhecidos no domingo (20), incluindo a categoria de melhor minissérie ou série limitada. Blanchett também está indicada a melhor atriz.

Além da protagonista, o elenco também conta com nomes como Margo Martindale ("The Americans"), Uzo Aduba ("Orange is the New Black"), Elizabeth Banks ("Jogos Vorazes"), Sarah Paulson ("The People v. O.J. Simpson: American Crime Story") e John Slattery ("Mad Men"). Rose Byrne ("Damages") dá vida à feminista Gloria Steinem.