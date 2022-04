Cássia Kis conta que teve hipotermia durante gravações de 'Desalma'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cássia Kis, 64, revelou que as baixas temperaturas foram um grande desafio durante as gravações da segunda temporada de "Desalma" (Globoplay), que chega ao streaming em 28 de abril. Ela, que interpreta a bruxa Haia, lembrou que chegou a ter hipotermia no set de gravações e foi levada ao hospital.

"Na primeira cena eu fui parar no hospital, tive uma hipotermia. Cancelou a cena, eu passei mal e mandei chamar o médico e o enfermeiro. Fui parar no hospital com um cobertor térmico, me colocaram soro quente na veia", contou, em coletiva virtual de imprensa da qual o F5 participou.

No entanto, a atriz pontua que as temperaturas foram fundamentais para as cenas. "Mas foi maravilhoso, sem aquele inverno não dá", completou. Carlos Manga, diretor da série, também relembrou que teve pneumonia durante as gravações da primeira temporada.

A trama sobrenatural se passa em uma cidade fictícia do Paraná, chamada Brígida. Manga disse que as locações da série foram as mesmas da primeira temporada, gravada no Rio Grande do Sul, com cenas rodadas também no Paraná e em Santa Catarina. No ano de 2020, o elenco e a equipe revelaram que os bastidores foram recheados de situações assustadoras e inexplicáveis.

Ana Paula Maia, criadora da série, deu o exemplo de uma cena em que Haia invoca Veles (o deus eslavo da abundância e da sabedoria, entre outras coisas). A roteirista relatou que quando essa entidade aparecia, a temperatura costumava baixar. Durante a gravação nevou na locação, o que não ocorria há mais de uma década.