'Cássia Eller, o Musical' e 'Ninguém Sabe Meu Nome' chegam aos teatros de São Paulo

Dois atores estão ensaiando uma adaptação do texto "A Gaivota" de Tchekhov e se veem misturados com seus personagens. Em busca de seus sonhos, o teatro é algo que os une e que também os afasta.

Três irmãs vivem na pacata cidade de Carinhanha, no sertão baiano, às margens do rio São Francisco. A mais nova delas tem um namorado que pretende pedi-la em casamento, mas ela se apaixona por outro homem no mesmo dia.

A atriz e cantora curitibana Tacy Campos dá voz à artista homenageada no espetáculo. O texto escrito por Patrícia Andrade acompanha Cássia desde antes do início da carreira e segue toda a sua trajetória musical.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, espetáculos como "Cássia Eller, o Musical" chegam aos teatros de São Paulo. A obra que estreou em 2014 volta à capital paulista para uma temporada no Teatro Opus Frei Caneca. Em pouco mais de duas horas, o grupo de artistas interpreta quase 40 músicas que se relacionam com a trajetória da cantora.

