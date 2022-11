Casimiro anuncia Ronaldo Fenômeno e youtubers para transmissão da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O streamer Casimiro Miguel terá um canal no YouTube criado especificamente para a transmissão de mais de 20 jogos da Copa do Mundo do Qatar, que vai começar no próximo dia 20 de novembro.

Durante uma de suas lives, ele anunciou que contará com a ajuda de uma equipe de youtubers na transmissão e também de Ronaldo Fenômeno.

"O Alan Estagiário estará disponível para fazer coisas para mim, tipo uma entrada ou participação ao vivo. Teremos três equipes. O André Hernan vai para lá. Vamos ter o Diogo Defante. Ítalo Sena também vai estar com a gente. Obviamente, Luis Felipe Freitas narrando, Guilherme Beltrão nos comentários", indicou.

Apesar de não poder revelar tudo, ele conta que haverá muita novidade. "Não vou falar porque não sei quem está confirmado, mas vamos ter uma galera legal durante a Copa. Marcelo, Ronaldo (Fenômeno) vão participar com a gente", emendou durante papo com fãs.

Casimiro também contou que a ideia era ter o ex-atacante do Fluminense Fred no elenco, mas a Globo o contratou primeiro para participar do Central da Copa.

A novidade sobre Casimiro transmitir a Copa foi publicada por ele em suas redes sociais. "Um jogo por dia até a final. De Graça! Você é meu convidado para a #CopaNoCazé", escreveu.

A Globo, apesar de ter os direitos de transmissão na TV aberta, não tem exclusividade nas mídias digitais. Agora, haverá uma colaboração entre a LiveMode, parceira de Casimiro, com a Fifa.