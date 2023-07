Casagrande reaparece na Globo de surpresa um ano após saída da emissora

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Exatamente um ano depois de deixar a emissora em comum acordo, o ex-jogador Walter Casagrande Jr apareceu pela primeira vez na Globo neste domingo (9) desde sua saída de forma surpreendente. Ele foi convidado para ser um personagem de uma reportagem exibida no Esporte Espetacular sobre um jogo histórico de futebol feminino que ocorreu em 1982, e lotou o estádio do Morumbi.

Na época, o confronto foi um estopim para se liberar de vez a prática do futebol por mulheres --isso era proibido durante o Regime Militar (1964-1985), e na ocasião, ainda não estava regulamentado. A partida era entre jogadoras das seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi a primeira vez que elas se enfrentaram em um grande estádio.

Além das personagens da partida, o repórter Felipe Cury conversou com Casagrande, que foi primordial para que a partida fosse realizada. Na época, ele fazia parte do elenco do Corinthians e da famosa Democracia Corintiana. "A gente já batia de frente naquela época contra o machismo e o sistema que existia naquela", falou Casagrande.

O Esporte Espetacular também mostrou um compacto exibido na época e narrado por Glória Maria dentro do Fantástico. A aparição de Casagrande chama a atenção porque sua saída da líder de audiência não foi a mais amistosa, e ocorreu pouco antes da Copa do Mundo de 2022, naquela que seria a última do narrador Galvão Bueno na empresa. O ex-jogador dizia sentir um certo alívio por deixar as transmissões.

"Depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, com cinco finais, incluindo a de 2002 com os dois gols do Ronaldo, três Olímpiadas e diversas finais de campeonato por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir minha estrada. Na realidade acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos", afirmou Casagrande na época.