Cartolouco pede Luiza Ambiel em namoro no palco do programa Hora do Faro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, pediu a ex-companheira de confinamento em A Fazenda 12 Luiza Ambiel em namoro, nesta sexta-feira (23), no palco do programa A Hora do Faro (Record). Com flores e de banho tomado, como ele mesmo salientou, ele oficializou o pedido.

Os dois, que viveram momentos fofos, mas também brigaram bastante no programa, se reencontraram durante a participação de Luiza no quadro "Máquina da Verdade". Diante da dúvida da ex-Banheira do Gugu, Cartolouco afirmou que tem idade para fazê-la feliz. Ele também disse que eles ainda vão casar.

Durante o programa, Luiza teve que respondeu a perguntas de Sabrina Sato, Victor Sarro, Leo Dias e Fabíola Gadelha e parece que o clima esquentou. O comediante Victor Sarro mostrou em suas redes sociais trechos em ela aparece discutindo com Fabíola Gadelha e chegou até a dar bronca em Rodrigo Faro. O programa vai ao ar neste domingo (25).

Luiza foi eliminada do reality na última quinta-feira (22), em uma votação recorde, que somou quase 800 milhões de votos. Com apenas 11% dos votos, ela foi desbancada pela amiga de confinamento Mirella (18%) e pelo ator Matheus Carrieri (70%). Na eliminação, Luiza disse que foi julgada errado pelas pessoas.