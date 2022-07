'Carro Rei' tem um Uno que fala, transa e ecoa um Brasil distópico

Se há êxito tanto nesta ousadia imaginativa, que torna o roteiro -assinado por Renata, Sergio Oliveira e Leo Pyrata- complexo e rico de inúmeros elementos da realidade contemporânea brasileira, também se notam alguns desacertos tanto na composição dos diálogos, eventualmente um tanto artificiais, quanto na direção de atores -com desequilíbrios de tons de interpretação. Isto não priva, porém, "Carro Rei" da condição de avis rara incômoda e intrigante a desafiar os sentidos do público para descobrir seus múltiplos significados.

Tal como uma versão debochada do computador HAL de "2001 - Uma Odisséia no Espaço", de Stanley Kubrick, o Uno Mille falante que foi palco de um nascimento e uma morte torna-se um equipamento cada vez mais envolvente e dominador.

Num carro, também, morre esta mãe, desencadeando a separação do núcleo familiar, que inclui o irmão da morta, o mecânico Zé Macaco -vivido por Matheus Nachtergaele- que, por seu gestual símio, parece situar-se na fronteira entre as espécies.

O carro é o ganha-pão da família central, proprietária da frota Carroaru Táxi. Dentro de um desses veículos, nasceu o filho do casal -interpretado por Adélio Lima e Ane Oliveira-, Uninho -papel de Alexandre Lima-, um garoto que, desde pequeno, mostra a capacidade de comunicar-se com os carros, ouvindo uma voz de suas engrenagens que parece somente ao seu alcance.

FOLHAPRESS - Quando se trata da construção estética de um filme, é difícil rivalizar com o rigor de Renata Pinheiro, diretora de arte premiada por trabalhos como "Zama", de Lucrecia Martel, "Tatuagem", de Hilton Lacerda e "A Febre do Rato", de Cláudio Assis. Em "Carro Rei", vencedor de quatro prêmios em Gramado em 2021, ela acumula direção, direção de arte e coautoria do roteiro e dá um passo adiante não só na ambição visual como na escala imaginativa de uma fantasia distópica que dialoga estranhamente com a realidade antinatural do Brasil contemporâneo.

