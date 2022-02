Carol Marra fala sobre 'Quanto Mais Vida' e pede normalização do corpo trans

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carol Marra, 44, aproveitou a segunda-feira (28) de Carnaval para acompanhar o show de Luan Santana que acontece no Carnaval na Cidade, no Jockey Club de São Paulo. No ar atualmente em "Quando Mais Vida , Melhor!", ela conversou com a reportagem durante o evento e celebrou a repercussão de sua personagem, além de pedir a normalização do corpo trans.

"Como nós gravamos a novela, durante quase um ano, seguindo todos os protocolos de segurança, e tivemos que esperar o lançamento, estou vendo o carinho das pessoas com a Alice", disse Carol.

A atriz falou ainda sobre a participação da cantora trans Linn da Quebrada em um programa com a audiência do Big Brother Brasil 22 e destacou a importância de ver corpos trans na TV.

"Não sou uma pessoa que levanta bandeiras, mas a gente precisa normalizar os corpos trans. Principalmente nos grandes veículos e programas, como Big Brother e a participação da Linn da Quebrada. Tudo que acontece lá dentro repercute aqui fora, no café, no almoço com os amigos e família. Gera conversas necessárias."

Carol tem trabalhado com determinação para se firmar cada vez mais na carreira dentro da atuação. Ela estreou como atriz na série "Psi" (2014), da HBO, indicada ao Emmy, quebrando paradigmas por ser a primeira mulher trans a protagonizar o primeiro beijo na TV.