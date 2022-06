Carol Garcia alfineta contratação de Jade Picon: 'Artista é para contar história e não story'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A confirmação de Jade Picon no elenco de "Travessia", próxima novela das 21h, escrita por Gloria Perez, voltou a virar assunto entre os atores. Enquanto existe um grupo que não vê nada demais a influenciadora atuar em uma trama, alguns profissionais continuam reclamando da escalação da ex-BBB. Eles alegam falta de experiência e do registro profissional para trabalhar como atriz da participante de 22ª edição do reality e nesta quarta-feira (22), foi a vez de Carol Garcia disparar contra a nova funcionária da Globo. Intérprete de Betina de "Quanto Mais Vida, Melhor!", trama que terminou em maio, ela criticou Jade e a direção da emissora por tabela.

"Não tem um dia na vida de um artista que ele não pense que está perdendo tempo produzindo conteúdo para internet. O nosso trabalho pode estar em declínio por conta desta angústia", começou Carol debochando de Jade em um vídeo publicado nas redes sociais. "Não sou contra a internet, não. Amo a internet. Mas o trabalho cênico é outra coisa. É sagrado. Ele movimenta a cultura e a afetividade. O nosso trabalho é contar história e não story. Existem artistas que estão interessados em produzir obras para o outro e não para o ego", conclui Carol.

Ela, que estreou na televisão na novela "A Dona do Pedaço", interpretando a garota de programa Sabrina, recebeu apoio de vários colegas como Cinara Leal (Justina em "Nos Tempos do Imperador"), Raysa Bratillieri (Soraia em "Éramos Seis"), Lua Blanco (Anita em "A Força do Querer"), Giulia Gayoso (Isabel em "Nos Tempos do Imperador"), entre outros. Carol não se deu por satisfeita e ainda colocou trechos de vídeos dos trabalhos de várias atrizes desconhecidas do grande público. "Essas são atrizes".

Carol também contou que foi massacrada por expressar a sua opinião ao ver o vídeo de Jade comemorando ao saber que tinha sido aprovada no elenco de 'Travessia". "Bacana. Parece eu quando passei no teste de 'A Dona do Pedaço', depois de ouvir milhões de 'nãos', milhões de 'foi quase', muito dinheiro contado para pegar ônibus para estudar teatro e assistir teatro. Parece até os meus amigos que fizeram faculdade de teatro, pensam a cultura. Parece até com os meus amigos que, além de talento e vocação, tem projetos sociais, dão aula para pagar contas e ainda tiveram que pegar cesta básica durante a pandemia. Amei", escreveu Carol que completou o relato.

"Não acho que uma influenciadora esteja mesmo roubando o lugar de uma atriz. Acho que existe um sistema que erroneamente privilegia números na internet a trabalhos artísticos de qualidade", finalizou.