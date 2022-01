Carol Celico é internada em São Paulo com inflamação no intestino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Carol Celico compartilhou uma má notícia com seus seguidores nesta terça-feira (4). Em publicação nos stories do Instagram, ela conta que precisou interromper a viagem de Ano-Novo para voltar à cidade de São Paulo e ser internada por fortes dores abdominais. "Estou internada com três bactérias bem fortes intestinais, que me causaram colite e inflamaram 100% do meu intestino", explicou ex-esposa do jogador Kaká. Hoje, ela está em um relacionamento com o herdeiro de Chiquinho Scarpa, Eduardo Julião. Ela continua sob supervisão médica, mas afirma já estar se sentindo melhor. "Estou melhor a cada dia, medicada e sendo bem cuidada pela ótima equipe de médicos e enfermeiros tão profissionais", elogiou. "Não sou de usar o Instagram para dar notícias ruins, nem de ficar fazendo drama de qualquer coisa, principalmente porque sei quanta gente gosta de gerar engajamento desta maneira", explicou, antes de revelar a doença. "Sei também quantas pessoas sofrem com problemas de saúde e perdas de amados a cada dia", afirmou. Ela ainda aconselhou seu público na rede social a estarem "atentos ao que comem e sempre mantenham exames de saúde atualizados." "Muito cuidado também a todos que voltaram de viagem, evitem encontrar pessoas (principalmente familiares e mais velhos) nos próximos dias, pois os casos estão aumentando e não precisamos de mais pessoas em risco, seja por Covid, influenza, etc.", alertou a influenciadora. Nos stories, ela compartilhou fotos suas com tubos presos ao braço, e uma selfie deitada em uma maca, sorrindo. Carol é mãe de Luca e Isabella, frutos de seu relacionamento com o atleta de futebol, e também já tentou carreira como cantora gospel. Ela possui um milhão de seguidores em seu Instagram.

