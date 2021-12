Carol Castro e Bruno Cabrerizo terminam namoro após dois anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Carol Castro, 37, e Bruno Cabrerizo, 42, não estão mais juntos. O fim do relacionamento foi divulgado por ambos em suas redes sociais. "Depois de dois anos de uma história bonita e feliz, que merece ser respeitada e guardada apenas entre nós, Carol e eu decidimos seguir, cada um, o seu caminho. Nos admiramos muito e mantemos a amizade que nos aproximou. Agradecemos o carinho que sempre tiveram com a gente e pedimos que respeitem esse momento", publicou o ator. Os atores se conheceram e começaram a namorar nos bastidores da novela "Órfãos da Terra" (Globo, 2019). Na trama, eles deram vida ao casal Houssein e Helena.

