Carmo Dalla Vecchia fala sobre Globo cortar beijo gay no Domingão: 'Fiz o que pude'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Carmo Dalla Vecchia se manifestou sobre a Globo não ter exibido o beijo entre ele, Amaury Lorenzo e Diego Martins no programa Domingão com Huck, que foi ao ar no domingo (10).

No podcast Bee40Tona, do influenciador Márcio Rolim, na sexta-feira (15), o ator disse que a ideia do beijo partiu dele e que fez o possível. "Eu fiz a minha parte e não cabe a mim [decidir sobre a exibição], infelizmente."

"A gente está falando de uma empresa, empresa tem várias razões que fazem com que ela exista, cada um sabe da sua história, razões morais, mercadológicas, fiz o que eu pude", completou ele, sobre a postura da emissora.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa da Globo não comentou o caso na ocasião.

No Domingão, os atores participavam do quadro "Batalha do Lip Sync", em que artistas reproduzem apresentações famosas. Eles reproduziam uma performance de 20 anos atrás, quando as cantoras Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera deram um selinho em cima do palco, durante uma premiação da MTV americana.

No momento do beijo, a câmera, que estava direcionada para o trio, foi desviada para mostrar a reação do ator Tiago Abravanel, um dos jurados, e da plateia do programa. O corte foi classificado de censura pelos internautas, que criticaram a emissora nas redes sociais.