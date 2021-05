Carlos Bolsonaro indaga se Juliette será presa por 'gesto racista'

De fato, a publicação de Juliette, realizada pela equipe dela, horas antes de a maquiadora sair da casa, foi feita em um contexto em que faz muito mais sentido ela estar fazendo um "mudra". "Tudo bem, tudo zen, meu bem", diz a legenda. "Juliette cheia de brilho e serena, com a tranquilidade de quem sabe que fez uma trajetória e tanto no Big dos Bigs."

"Vão querer prender a vencedora do Big Brother Brasil também ou só vale quando é para esculhambar alguém próximo a quem não se gosta? (sic)", disse Carlos Bolsonaro na legenda da publicação. "Nunca foi sobre o que se faz, mas sobre quem faz... as 'narrativas do bem'!", escreveu o filho do presidente.

Nesta quarta-feira (5), a Polícia Legislativa concluiu que Martins fez um gesto igual ao de supremacistas brancos durante uma audiência do ex-ministro Ernesto Araújo no Senado em março, tendo cometido crime de preconceito. O inquérito foi remetido ao Ministério Público, que decidirá se leva o caso adiante.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou uma foto de Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21 (Globo), nas redes sociais. Porém, o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não estava fazendo uma declaração de que torcia para a advogada e maquiadora paraibana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.