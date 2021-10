Carlos Alberto de Nóbrega passa bem após cateterismo, diz assessoria do SBT

Esta é a segunda internação do humorista em 2021. Em março, o apresentador passou dez dias internado no mesmo hospital após receber diagnóstico de Covid-19. Sua mulher, Renata Domingues de Nobrega, 44, também ficou no hospital devido à doença, e teve alta alguns dias antes do marido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após passar por um cateterismo na manhã desta quinta-feira (21), Carlos Alberto de Nóbrega, 85, está bem, segundo informou a assessoria de imprensa do SBT. O apresentador de A Praça é Nossa deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na terça-feira (19), devido a uma arritmia cardíaca leve.

