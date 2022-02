Carlinhos Mendigo tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

Em 2018, o humorista afirmou, em entrevista ao programa Câmera Record, que "se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho. Não tenho medo de cadeia. Criança virou um bem. Mesmo se eu tivesse [dinheiro], não iria pagar, a não ser que ela pague o tempo que perdi com meu filho".

Para a Justiça, Carlinhos Mendigo é considerado foragido, já que não foi encontrado no que seria seu endereço, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. Em 2020, ele perdeu a cobertura onde vivia por não pagar o financiamento. O imóvel, localizado no bairro Real Parque, em São Paulo, estava avaliado em R$ 3 milhões.

Desde 2017, Carlinhos trava uma batalha judicial com Hauck. Em 2018, o humorista também teve a prisão decretada e declarou que não arcaria com a dívida. Na ocasião, ele solicitou revisão dos valores e o pedido de prisão acabou revogado. Dessa vez, ele não foi localizado para comentar o novo decreto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Carlinhos Mendigo, do programa Pânico, teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo. A Divisão de Captura, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), realiza diligências para cumprir o mandado de prisão temporária de 30 dias.

