Carlinhos Maia volta ao lar após assalto e pede para não ser mais roubado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Carlinhos Maia, 30, não esconde que ainda está traumatizado com o assalto milionário que sofreu em seu apartamento em Maceió, no final de maio. Mas, depois de tanto relutar, ele decidiu voltar a morar no local. O youtuber contou a novidade para seus seguidores nesta quarta-feira (10) e fez um apelo para não ser novamente alvo dos bandidos: "Não me roubem mais".

O assalto no imóvel de luxo localizado na praia de Cruz das Almas aconteceu quando Carlinhos Maia estava em Sergipe para realizar uma cirurgia plástica, enquanto o marido, Lucas Guimarães, viajava a trabalho para Cancún, México. Os dois tiveram um prejuízo avaliado em cerca de R$ 5 milhões entre dinheiro e objetos pessoais como joias e relógios.

"Sensação doida. Parece que nada aconteceu, está tudo como foi deixado", começou Carlinhos no vídeo mostrando o apartamento. "Quer dizer, nem tudo! Mas por incrível que pareça, não estou sentindo nenhuma energia negativa não. Pelo contrário, estou sentindo bênção como sempre foi", contou o humorista nos stories de seu Instagram.

Logo após o assalto, a polícia de Alagoas chegou a prender três suspeitos, que eram apontados como especialistas em praticarem crimes em apartamentos de luxo nas capitais nordestinas. Em entrevista recente ao PocCast, Lucas Guimarães, 28, revelou que ele e Carlinhos Maia ainda suspeitam que foi uma pessoa próxima que planejou o assalto.

O motivo, segundo ele, foi que poucos sabiam da existência do cofre no apartamento. Nem mesmo os melhores amigos de Carlinhos e Lucas tinham conhecimento da localização dos itens de luxo. "O que mais me decepciona é que foi alguém do nosso meio. Alguém que sabia da nossa intimidade e convivia com a gente", comentou o influenciador na ocasião.