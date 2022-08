Carlinhos Maia recupera bens roubados e agradece ação da Polícia Civil de Alagoas

"Eu estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do ourto, invadir a casa de ninguém para isso. Um lugar que eu tanto amo, Maceió, com tanta gente do coração bom, trabalhador", disse ele na época.

"Deus é bom o tempo todo! E a justiça divina não falha. O que é nosso por direito volta. Obrigado a polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado! Obrigado a todos." Ele explicou neste sábado que se trata de uma quadrilha da Paraíba que atua em condomínios de luxo e que os suspeitos já foram presos e serão transferidos para o estado.

