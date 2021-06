Carlinhos Brown diz que crianças do novo Voice Kids estão mais preparadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Único técnico a estar desde o início do programa The Voice Kids, Carlinhos Brown, 58, afirma que as crianças estão chegando à competição cada vez mais seguras e confiantes. Segundo o músico, isso é resultado de uma melhor preparação antes mesmo do ingresso no reality, já que muitas delas fazem aulas de canto e sessões de fonoaudiologia.

"As crianças estão bem melhores preparadas para respirar, para cantar. Estão mais soltas. Estão entendendo que é uma competição, mas que tudo ali é uma validação de um brincar. Os professores têm feito a diferença mesmo", diz ele em conversa com jornalistas, de forma virtual, sobre a estreia da sexta temporada neste domingo (6).

Brown observar também que, a cada dia, os pequenos participantes se interessam mais pelo repertório da música brasileira e estão mais alinhados com as suas origens e raízes. De acordo com o cantor, uma das funções dos técnicos é justamente auxiliar nessas indicações.

"Tem algo que não é diferente [das primeiras edições do reality] é a emoção que nos surpreende", afirma. Ele conta que logo que começou a participar da atração, lá em 2016, tinha vergonha de chorar. Agora, aproveita sua posição de veterano para observar como os colegas se comportam ao ingressar no programa.

Brown relata que flagrou Márcio Garcia, que assumiu a apresentação do Voice Kids nesta temporada, com os olhos cheios de lágrimas. O novo comandante do reality já tinha afirmado que teve de se segurar para não chorar durante as gravações das Audições às Cegas, primeira etapa da disputa, já toda filmada.

"Cheguei a lacrimejar, mas me segurei para não chorar muito. A emoção vem, sim. Não tem como, é muito emocionante", diz Garcia, que volta a trabalhar com crianças depois de Gente Inocente, programa infantil apresentado por ele e exibido nas tardes de domingo da Globo entre 2000 e 2002.

Já Thalita Rebouças, que acompanha as famílias dos candidatos durante as apresentações, diz não ter vergonha das lágrimas. "O que eu aprendo com o programa? A chorar, né, gente. Eu só choro com The Voice Kids", diz ela, em tom de brincadeira.

Atual vencedor da disputa com o participante Kauê Penna, Brown diz, em tom bem-humorado, que os novos técnicos Gaby Amarantos e Michel Teló entraram no reality para ameaçá-lo. "Mas o time Brown não vai ficar atrás."

O sertanejo chega ao programa com a experiência de cinco vitórias como técnico na versão adulta da atração, The Voice Brasil. Teló afirma se reconhecer nas crianças que sonham em cantar. "Eu sempre tive essa vontade de estar no palco, emocionando as pessoas e levando a alegria da nossa arte. Você sente, quando é pequeno, e percebe que tem uma facilidade para cantar. Você descobre que tem um dom, um talento para cantar no tom, no ritmo. É bonito ver isso nos candidatos do programa."

Já Gaby Amarantos destaca que o papel dela é conduzir os candidatos durante a disputa e que fará de tudo "para honrar essa função". A cantora acrescenta ser uma mulher de muita fé e que um dia antes de ser chamada para ingressar no reality, ela pediu a Deus que "alguma coisa especial acontecesse em sua carreira".

Amarantos afirma que o trabalho dos músicos tem sido muito prejudicado na pandemia, já que shows presenciais não podem ser realizados. "Não quero parecer aqui Poliana, mas sabe essa parada do poder da atração, de realmente você desejar tanto uma coisa, e essa coisa acontecer. Foi o milagre mais poderoso e rápido que aconteceu na minha vida."

Diretor artístico do Voice Kids, Creso Eduardo Macedo acrescenta que o reality reforça seu foco de ser um programa para toda a família. "E esperamos tocar o público com a esperança latente das novas gerações", salienta.

O vencedor da competição ganha prêmio de R$ 250 mil, gerenciamento da carreira e um contrato com a gravadora Universal Music. Nesta edição, o programa musical também será exibido no canal infantil Gloob, sempre às sextas, posteriormente a exibição da atração na Globo.

Além disso, Ana Clara vai comandar uma atração no Globoplay sobre The Voice Kids, em que vai receber convidados, participantes e técnicos para comentar o programa.