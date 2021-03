Carla, João, Arthur e Caio estão no Paredão falso no BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu na noite deste domingo (7), o tão esperado paredão falso, no qual o participante que receber o maior número de votos não será eliminado do BBB nesta terça-feira (9), mas, sim, ganhará o benefício de ficar em um quarto com mordomias acompanhando o jogo por alguns dias antes de retornar para a competição, surpreendendo os colegas de confinamento.

Após pesar se daria a imunidade ao amigo Projota ou para Carla, com quem se relaciona no reality, Arhur decidiu imunizar o rapper. "Minha escolha vai em cima do que vivemos aqui", disse o professor. Antes de começar a votação, Tiago Leifert avisou a Rodolffo, que ele teria que votar em duas pessoas: uma do VIP - que conta com Caio, Sarah, Gilberto, Viih Tube e João- e outra da Xepa, que tem Fiuk, Camilla, Thaís, Pocah, Arthur, Carla e Juliette.

Mesmo atônito com a novidade, Rodolffo não pestanejou e votou em Carla, que já era sua primeira opção, alegando que a atriz é incoerente e desleal. "Se ela fosse leal ao cara que está ficando dentro da casa, acho que ele não pensaria duas vezes antes de imunizá-la", disse o cantor, se referindo a relação da atriz com Arthur. Do Vip, o cantor escolheu João para ir ao Paredão. "Não tem motivo, as outras pessoas são muito próximas a mim".

Com votos de Fiuk, Juliette, Thaís e João, Arthur foi o mais votado pela casa. Os dois indicados pelo líder foram informados que deveriam dar o contragolpe e votar em mais uma pessoa cada um. Carla puxou Caio à berlinda e João indicou Pocah. Como de costume, os dois nomes votados pelo líder não jogaram a prova Bate e Volta, que foi disputada por Arthur, Caio e Pocah.

A prova foi dividida em três fases, nas quais os participantes jogaram alternadamente. Na primeira delas, os brothers deveriam escolher um número e abrir a mala correspondente até encontrar uma das três que permitiam que eles passassem para a próxima etapa. Na segunda fase, o participante deveria encontrar um dos três notebooks com a mensagem que dava direito ao último ciclo, no qual havia apenas um cartão que tirava o participante da berlinda, entre as urnas disponíveis. Pocah levou a melhor e comemorou bastante por estar fora do Paredão, que não imagina ser falso.

Conforme explicado por Leifert, Carla, João, Arthur e Caio já estão garantidos na próxima disputa da Prova do Líder, na quinta-feira (11), não podendo ser vetados por Rodolffo. O mais votado pelo público entre eles, além de ir para um quarto secreto poderá anular uma ação do anjo -que pode ser referente a imunidade ou castigo do Monstro-- nas próximas duas semanas. Já o menos votado terá direito a um voto com peso dois no mesmo período.

Para encerrar a votação, Rodolffo pegou a urna para a dinâmica Dedo-Duro. Sorteados, Gil quis saber o voto de Pocah, que foi Fiuk; Juliette o de Carla, que foi Caio; e Arthur o de Thaís, que havia votado nele.