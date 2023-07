Carla Diaz e Felipe Becari confirmam fim de noivado

Em maio deste ano, o casal foi denunciado no Ministério Público sobre o valor do anel de noivado e sobre como foi paga uma viagem realizada por ela para a Itália.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas famílias e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, me fechei no casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", escreveu ela.

