Cardi B é declarada inocente em batalha judicial: 'Quero beijar os pés de Deus'

A cantora passou por um outro julgamento no mês passado, quando se declarou culpada por uma briga em uma boate de striptease, em Nova York, em 2018. Ela admitiu que jogou um narguilé em duas irmãs que trabalhavam no local e pagou US$ 5.000 (cerca de R$ 26 mil) a um amigo para atacá-las.

A foto mostrava Brophy de costas fazendo sexo oral na cantora e ele pedia indenização de US$ 5 milhões (R$ 25,7 milhões). O júri, no entanto, decidiu que ela não prejudicava sua imagem nem constituía uma apropriação indevida da foto.

O veredito saiu na última sexta-feira (21) após quatro dias de julgamento no tribunal federal de Santa Ana, na Califórnia, Estados Unidos. Na ação, Kevin Brophy afirmava que a capa do álbum "Gangsta Bitch" mostrava sua imagem e suas tatuagens nas costas sem permissão.

