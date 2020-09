Cardi B agradece, mas diz que não precisa de apoio após divórcio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Cardi B, 27, afirmou nesta sexta-feira (18) que não está "machucada" devido à sua separação do rapper Offset, 28. Durante uma live realizada no Instagram ela agradeceu aos fãs pelo apoio, mas disse que "na verdade, não precisa muito disso [apoio]". "Eu estou bem. Quero que vocês saibam que eu não derramei nenhuma lágrima."

Essa não é a primeira vez que o casal se separa. Cardi B afirmou que o término anterior a deixou estressada e triste, mas dessa vez não. "Dessa vez, eu não estava chorando. Querem saber o porquê? A razão do meu divórcio não tem a ver com nenhuma merda que aconteceu antes. Não é por causa da traição", afirmou ela, que deu entrada no divórcio na última terça-feira (15).

Ainda na live, Cardi B aproveitou para afastar os rumores de que Offset poderia ter engravidado alguém. "Eu vejo as pessoas dizendo 'ele está com um bebê a caminho'. Isso é uma mentira completa", afirmou. O casal, que estava casado havia três anos, tem uma filha, Kulture Kiari, de dois.

A cantora seguiu explicando o que a levou ao divórcio. "Eu só cansei de discutir, de não ver as coisas olho no olho. Quando você sente que não é mais a mesma coisa, antes de você ser traída, eu preferiria... Entende o que eu digo? Eu estou cansada das pessoas."

Ela também rebateu as acusações de que estariam se divorciando "por influência". "Eu não faço truques, eu não preciso de truques e não preciso de nenhum truque publicitário que envolva a minha família para vender alguma coisa", disse, antes de falar que não entende "por que as pessoas querem que o motivo do divórcio seja algo tão, tão ruim".

"Não aconteceu nada louco, fora desse mundo. Às vezes as pessoas crescem separadas. Eu estive com esse homem por quatro anos. Eu tenho uma filha com ele", disse ela.

"Você se cansa das discussões. E antes que algo de ruim aconteça, antes que você seja abandonada, antes que você seja traída, você às vezes só quer sair. O que há de tão ruim nisso? Eu agradeço a todos que estão me mostrando amor. Eu estou bem, não estou para baixo, não estou devastada e não estou machucada", finalizou.

Também nesta sexta-feira Cardi B lançou uma parceria com Anitta, 27. "Me Gusta" acabou sendo comentada em vários veículos internacional. A revista americana Rolling Stones deu destaque ao lançamento apontou as duas cantoras como "assumidamente bilíngues e bissexuais", além de apontar a batida pegajosa do funk e os riffs de guitarra.