Cara de Sapato presta depoimento na polícia sobre caso de importunação sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Cara de Sapato compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), na tarde desta quarta-feira (22), para prestar depoimento sobre o caso de importunação sexual dentro do BBB 23. Na saída, ele conversou com a imprensa e se disse arrependido com o ocorrido no reality show.

"Tem sido muito difícil (esse momento). Com certeza a gente se arrepende. Eu não estou num melhor momento. Eu prometo que assim que possível vou dar todas as declarações e vou falar tudo que puder falar com vocês", disse ele para a imprensa, ao deixar o local.

O lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior foi desclassificado do BBB 23 na última quinta-feira (16) após ser acusado de importunar a mexicana Dania Mendez. O músico MC Guimê está sendo investigado pelo mesmo crime, e prestou depoimento na última segunda-feira (20).

Os dois ex-participantes do programa da Globo foram intimados oficialmente na sexta-feira (17).