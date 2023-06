Cantora Vivi Araújo morre em acidente de carro em Goiás

O velório da cantora está agendado para ocorrer nesta sexta-feira, das 14h às 17h, na capela localizada dentro do Cemitério Santa Luzia, em Luziânia (GO).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e radialista Augusta Vitória Teixeira de Araújo, também conhecida como Vivi Araújo, de 22 anos, morreu em um trágico acidente automobilístico em Cidade Ocidental, município de Goiás. A confirmação foi feita por meio de publicações no perfil da rádio onde ela trabalhava e em sua própria conta no Instagram.

