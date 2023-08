Cantora Sinéad O'Connor será velada na Irlanda após receber homenagem

Em janeiro do ano passado, ela chegou a ser hospitalizada pouco depois da morte do filho Shane, de 17 anos. Ela dizia, nas redes sociais, se culpar pelo suicídio do adolescente, que esteve internado num centro para tratamento de transtornos mentais.

O'Connor ganhou fama nos anos 1990 com o hit "Nothing Compares 2 U" e ao longo de toda a carreira levou a público seus problemas relacionados a saúde mental, que se agravaram nos últimos anos. Em agosto de 2017, postou um vídeo em que revelava já ter pensado em suicídio e que lutava todos os dias para sobreviver.

A morte da cantora foi anunciada no dia 26 de julho por sua família. "É com grande tristeza que anunciamos a morte da nossa amada Sinéad. Sua família e amigos estão desolados e pediram privacidade neste momento difícil", diz uma nota enviada à emissora.

"Com esse cortejo, a família gostaria de reconhecer o amor a Sinéad pelo povo do Condado de Wicklow (onde fica Bray) desde sua partida", escreveu a família em uma nota.

No domingo (6), foi feito um grande letreiro no qual se lia "Eire ama Sinéad". Eire é o modo como os irlandeses chamam o país.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.