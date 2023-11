Cantora Simone ganha prêmio no Grammy Latino e homenagem de Milton

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora baiana Simone esteve entre os nove artistas homenageados com o prêmio à Excelência Musical na 24ª edição do Grammy Latino no último sábado (11). A premiação, que realiza sua cerimônia na quinta-feira (16), antecipa a entrega dessa categoria, que reconhece o conjunto da obra dos músicos.

O prêmio de Excelência Musical é concedido a artistas que fizeram contribuições importantes para a música latina. Além da cantora, foram homenageados Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Soda Stereo, Ana Torroja, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla e Wison Towers.

Na cerimônia, Simone foi celebrada com depoimentos inéditos de Milton Nascimento, Ivan Lins, Martinho da Vila e Zélia Duncan. Ao receber o prêmio, ela agradeceu a todos compositores, produtores, músicos, fãs e à sua esposa.

Entre as músicas masi populares da cantora, estão "Então É Natal", "Começar de Novo", "O Que Será (A Flor da Pele)" e "Iolanda". A artista também já teve canções em trilhas de novelas, como na abertura de "Malu Mulher", exibida em 1979.

A 24ª edição do Grammy Latino acontece no dia 16 de novembro e será transmitido ao vivo no canal BIS e no Globoplay.