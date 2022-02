Cantora Paulinha Abelha está na escala de coma mais grave, diz equipe médica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Paulinha Abelha, 43, vocalista da banda Calcinha Preta, está em coma profundo e apresenta o mais baixo grau da escala que monitora essa condição clínica. A informação foi confirmada nesta terça-feira (22) pela equipe médica que acompanha a artista, internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Primavera, em Aracaju (SE).

O neurologista Marco Aurélio Alves disse que a situação da cantora é delicada em decorrência de um coma profundo. Ele citou que Paulinha está no nível 3 na escala Glasgow -que classifica os níveis de consciência do paciente de 3 a 15.

"Hoje o nosso interesse é mantê-la viva e não está sendo uma questão fácil. Eu não me sinto confortável para falar sobre possibilidade de sequelas em um paciente que em princípio nosso esforço é o de mantê-la viva. Sequela tem mais para frente se sobreviver", diz o neurologista.

Alves explicou que neste momento a equipe tem o objetivo de fazer com que a cantora passe da fase aguda e recupere as funções renal e hepática. "O compromisso agora é com manutenção da vida", disse.

O diretor técnico do hospital Ricardo Leite explicou que a artista voltava de viagem no dia 11 de fevereiro quando reclamou de dores abdominais e procurou o serviço hospital. Segundo ele, Paulinha foi diagnosticada com lesão renal.

"Foi iniciada uma terapia renal substitutiva e hemodiálise. No decorrer da internação foi diagnosticado inflamação do fígado, que abro parêntese não se trata de hepatite viral", enfatizou Leite.

Paulinha se tornou vocalista da banda em 1998. De lá para cá, já deixou o grupo duas vezes para tentar voos solos, mas sempre retornou. Desde 2018 que ela está de forma fixa no comando do Calcinha Preta.