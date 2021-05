Cantora e violonista Luísa Lacerda faz show neste sábado

Durante a live, Luísa Lacerda interage com o público, respondendo perguntas e comentários enviados pelo chat do YouTube.

Entre as músicas, “A Voz dos Ancestrais”, de Diogo Sili e Thiago de Mello; “Gravidades”, de Marcelo Fedrá e Mauro Aguiar; “Êxodo”, de Vicente Paschoal, Marcelo China e Marcelo Biar; “Manhã”, de André Lacerda e Pablo Vallegros; além de “Zigue Zague”, de Matheus Mafra e Rogério Santos; e “Poente”, parceria dela com André Lacerda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e violonista Luísa Lacerda já está com o repertório pronto no gogó, embaixo dos dedos e absorvido pelo seu coração para apresentar, gratuitamente ao público, às 19h, o show “Zigue Zague”, que faz parte da programação da série Música #EmCasaComSesc deste sábado (29).

