Cantor Maurílio segue intubado e mãe fala sobre saudade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Maurílio, 28, que faz dupla com Luiza, segue em estado grave e intubado sob ventilação mecânica. Segundo comunicado, o artista está sedado e em hemodiálise contínua, já apresentando diurese.

A nota, compartilhada pela assessoria nesta quarta-feira (22), afirma que o cantor, diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, está em acompanhamento com hematologia, neurologia e nefrologia. O músico está internado no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), após ter sido transferido na segunda (20).

Nesta terça (21), a mãe do cantor, Odaisa Delmonte, compartilhou um registro ao lado no filho em seu perfil no Instagram e torceu por sua recuperação. "Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando", escreveu na legenda.

Nos Stories, Odaisa também pediu para que os internautas façam doação de sangue, de qualquer tipo sanguíneo, no Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, em Goiânia. "Vamos doar", escreveu a mãe do artista.

O sertanejo foi internado na UTI do Hospital Jardim América, em Goiás, na última quarta (15) após ter passado mal durante a gravação de um DVD e sofrer três paradas cardíacas. Porém, foi transferido na última segunda.

"Nas últimas 24 horas, foi possível desligar as medicações para manutenção da pressão, significando maior estabilidade clínica. Maurílio segue intubado, respirando espontaneamente, apenas com apoio do ventilador mecânico. Ainda segue em hemodiálise, com boa resposta da função renal durante o período", diz o comunicado. O texto também afirma que a transferência foi realizada de forma segura.

Luana Ramos, mulher de Maurílio, contou que ele teve uma reação positiva à visita dela na manhã de domingo (19). O cantor chorou e teve espasmos depois de uma conversa que ela teve com ele ao pé do ouvido.

"Eu falei que hoje era um dia de vitória, né? Fui fazer a visita de hoje [domingo, 19] e comecei a conversar com ele, igual a gente faz todo dia. E, ele começou a chorar. Chorou, o batimento cardíaco dele aumentou", disse.

"E ele começou a ter espasmos musculares, começou a tossir, até me assustei um pouco. O pessoal da UTI falou que isso era muito bom, que era sinal de que ele estava me escutando", explicou Luana. Em boletim médico no domingo (19), o hospital informou que o cantor vinha apresentando melhora do seu quadro clínico.