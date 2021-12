Cantor Maurílio apresenta melhora, mas continua na UTI em estado grave

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luiza, continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Jardim América, em Goiás, mas teve melhora em relação ao dia anterior. O artista passou mal durante a gravação de um DVD na cidade de Goiânia (GO) e sofreu três paradas cardíacas.

Segundo boletim compartilhado pela assessoria do músico, ele deve começar na noite desta quinta (16) uma terapia de hemodiálise para tratar uma lesão renal, provavelmente secundária ao tromboembolismo pulmonar –obstrução de uma das artérias pulmonares– e às paradas cardíacas. Ele está recebendo "cuidados de uma equipe multidisciplinar com diversos especialistas".

O boletim médico destaca que a hemodiálise já estava em análise pela equipe médica e é um procedimento comum e transitório em casos como o do cantor. Ele fez exame de ultrassom dos membros inferiores e foram " identificados trombos [coágulos] no sistema venoso da perna direita, algo também esperado em pacientes com condições similares."

O artista apresentou melhora, na tarde desta quarta, no estado hemodinâmico –movimentos e pressões da circulação sanguínea– em comparação ao período da manhã. "Por se tratar de um quadro dinâmico, serão realizados novos exames ao longo do dia para ajuste do planejamento terapêutico".

Nos Stories do Instagram, Luana Ramos, mulher de Maurílio, gravou vídeos do hospital dizendo que nas últimas 24 horas ele teve uma melhora significativa, apesar do estado grave. "Estamos confiantes, e eu queria pedir aqui para vocês o apoio, a oração e os pensamentos positivos, que ele vai sair dessa situação", disse.

"Ele está respondendo às medicações e reagindo", completou ela. Em seguida, Ramos agradece às mensagens de apoio que vem recebendo e pede para que os fãs se atentem à notas oficiais sobre a saúde do cantor.

Nesta quarta (15), a Work Show, escritório que cuida das apresentações da dupla, divulgou um comunicado sobre o cancelamento de dois shows que eles fariam, nos dias 17 e 18, nas cidades de Sorriso e Glória d’Oeste, ambas no Mato Grosso.

O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (15). Mais informações sobre o estado de saúde do cantor seriam disponibilizadas por meio de boletins médicos. Luiza usou suas redes sociais para pedir orações. "Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. Dediquem uma oração ao Maurílio, por favor", escreveu ela na legenda do comunicado também compartilhado por ela.

A mulher de Maurílio, Luana Ramos, também pediu orações para o cantor em suas redes. "Orem pelo Maurílio! Orem pela saúde e pela vida dele! O momento é de oração! Ele é forte, ele vai vencer. Ele já venceu! A vitória é Dele", escreveu.