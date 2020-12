Cantor Leonardo testa positivo para Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Leonardo, 57, usou suas redes sociais para informar que recebeu o diagnóstico de Covid-19. A mulher dele, Poliana, e a sogra também estão doentes.

"Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue", afirma o cantor em um comunicado. O artista pede orações aos seus fãs para que toda a família possa enfrentar esse momento.

No comunicado, Leonardo cancela um show que faria Sorocaba (SP) nesta sexta-feira (11). A apresentação seguiria os termos de saúde impostos pela OMS (Organização Mundial de Saúde), segundo o cantor, disponibilizando máscara, produtos de higienização e promovendo o distanciamento social.

MARIETA SEVERO E NICETTE BRUNO ESTÃO INTERNADAS

Muitos artistas já divulgaram que foram infectados com o coronavírus, e alguns deles permanecem internados, como Marieta Severo, 74.

Diagnosticada com Covid no dia 25 de novembro, ela está internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com pneumonia por "causa da idade e de todos os riscos dessa doença".

De acordo com a assessoria da atriz, Severo foi internada no início de novembro. "Ela já estava com Covid e desenvolveu uma pneumonia. Por precaução e segurança, já que está no grupo de risco, ela está internada." Ainda segundo a assessoria, não há previsão de alta e a atriz não precisa de auxílio de equipamentos de ventilação para respirar.

Marieta Severo começou a sentir sintomas, como febre e dor de cabeça, no dia 24 de novembro durante às gravações da novela "Um Lugar Ao Sol", da TV Globo. No dia seguinte, ela fez o teste para diagnosticar a doença, que foi positivo, e estava reclusa em casa até ser internada.

Já a atriz Nicette Bruno, 87, teve que passar por uma sessão de hemodiálise devido à piora da função renal, segundo boletim médico da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A artista recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus e está internada no hospital desde domingo passado (29).

Ainda segundo a nota do hospital, a atriz apresentou discreta melhora na parte respiratória, mas seu estado de saúde continua grave. Ela permanece sedada e dependente de ventilação mecânica, e sob cuidados intensivos.