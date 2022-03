Campanha no Twitter quer impedir exibição de filme da Brasil Paralelo em universidade

Ela tem se destacado por produzir documentários com viés conservador, muitas vezes alinhado às ideias do governo Jair Bolsonaro (PL), embora diga ser independente e não receber dinheiro público.

No Twitter, o perfil "Brasil Para Lerdos", dedicado a criticar a produtora, pediu que a veiculação do filme seja vetada pela instituição de ensino.

A produção chama-se "O Fim da Beleza" e discute o que vê como a decadência dos padrões artísticos no Brasil e no mundo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma campanha no Twitter tenta impedir a exibição de um documentário produzido pela produtora de vídeos conservadora Brasil Paralelo na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na noite desta quinta-feira (3).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.