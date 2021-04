Camilla de Lucas sofreu bullying na escola e não gostava de foto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem vê a influenciadora Camilla de Lucas, 26, linda e brincalhona no Big Brother Brasil 21 ou em seus vídeos nas redes sociais nem imagina que ela costumava ter problema com sua aparência. A menina de família humilde de Nova Iguaçu (RJ) sofreu bullying na escola e não gostava de tirar fotos.

O primo Wander Luis diz que essa foi uma fase muito ruim na vida da influenciadora digital, mas que ela superou "quando viu que cada beleza é única. E se tornou uma mulher forte e de muita determinação para mostrar que cada pessoa é incrível a sua maneira e merecedora de respeito", afirma.

Segundo Luis, uma das pessoas que mais tem contribuído para aumentar a autoconfiança de Camilla é seu namorado, Mateus, com quem ela está há cerca de dois anos. "Ele mostra o quanto ela é linda, tanto de black power quanto de lace, que ela é única. Mostrou a ela que não importa o que outros dizem."

Camilla entrou no BBB 21 no Grupo Camarote, com status de famosa. Mas já tinha tentado entrar outras duas vezes, como anônima, com vídeo de inscrição. Luis afirma que o convite foi a realização de um sonho para ela e toda a família. "Acho que Deus tinha um propósito para 2021 na vida dela", brinca.

Segundo ele, Camilla já teria planos para o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas o primo não revela qual é. E mesmo que o prêmio final não chegue, ele acredita que ela ficará extremamente feliz com os ganhos já conquistados, que é carinho e reconhecido do público. Segundo ele, ela é "mais famosa agora".

"Se antes algumas pessoas a paravam na rua, hoje será ainda maior. Nós da família vemos como ela está sendo acolhida pelo público", diz ele, que avalia a influenciadora no reality como ela mesma, "pronta a ouvir, dar conselho, manter os amigos perto e resolver problemas com diplomacia e respeito".

"É assim mesmo no dia a dia", afirma ele, usando como exemplo o corte de Camilla em Fiuk, 30, por falar mal de Juliette Freire, 31. "Um dos ensinamentos que temos na família é nunca falar de alguém que não possa se defender. Buscamos respeitar o espaço de cada um. Essa postura é natural dela", diz Wander.

'BLOGUEIRINHA DA VIDA REAL'

Apesar dos planos para o prêmio de R$ 1,5 milhão, Camilla já realizou muitos de seus sonhos com a carreira de influenciadora. Seu canal no YouTube foi criado em 2013 e, de pouquinho em pouquinho, ela foi ganham espaço, com reconhecimento até das atrizes Regina Casé, 67, e Giovanna Ewbank, 34.

Seu conteúdo é variado. São dicas de cabelo, maquiagem e beleza. Em 2017, chegou a conquistar 1 milhão de seguidores em alguns meses compartilhando fotos de cabelos crespos. Recebeu incentivo de outras mulheres para compartilhar mais dicas, e ficou ainda mais motivada a seguir a carreira.

Na pandemia atraiu mais seguidores ao seu canal no YouTube com os vídeos "saindo de fininho", em que mostra situações aparentemente boas que têm alguma condição negativa. Já no TikTok se rendeu às esquetes engraçadas sobre situações cotidianas, como churrasco em família e ida ao pagode.

Com isso, Camilla se tornou um fenômeno nas redes sociais e ficou conhecida como "blogueirinha da vida real", acumulando 2,4 milhões de seguidores no Youtube, 9 milhões no Instagram e 3,2 milhões no TikTok. Ela também ganhou espaço no mercado publicitário, com parceiros como Boticário, Netflix, Skol e Vult. A Forbes inclusive a colocou na lista das 30 personalidades que se destacam antes dos 30 anos.

Com todo seu trabalho na internet, Camilla já realizou o sonho de comprar seu próprio apartamento. Ela se mudou para ele, mas fez questão que fosse em um endereço próximo ao de sua mãe. Ela também deu um carro de presente ao pai, com direito a vídeo da surpresa compartilhado em suas redes.

"A Camilla é bastante ligada à família. A relação dela conosco é muito boa, com amor e respeito. Nossa família é muito unida e parceira", afirma o primo Wander Luis. "Ela é uma pessoa de coração aberto para ajudar", completa o pai dela, Marco Lucas.

Segundo o namorado, Mateus, a influenciadora quer no BBB realizar o sonho de ser milionária. "Ela é uma pessoa de coração gigante, com caráter incrível e uma personalidade muito forte. Espero que fique os quatro meses lá e que realize todos os sonhos dela. Estamos torcendo aqui fora", afirma ele.

"Ela tem uma personalidade bem forte e sabe desenvolver qualquer assunto, sempre se posicionando. Não fica no meio-termo. Espero que ela seja coerente no posicionamento e faça de tudo para chegar à final", completa o pai de Camilla.