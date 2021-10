Camilla de Lucas se pronuncia após acusação de maltratar equipe do TV Fama

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camilla de Lucas, 27, usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para comentar as acusações feitas pelo TV Fama, da RedeTV!. Na quinta-feira (21), o programa disse que a apresentadora havia destratado uma repórter durante a cobertura de um evento do qual ela era embaixadora, no Rio de Janeiro.

"A influenciadora e ex-BBB não tem obrigação nenhuma de falar com um programa que ela não gosta, mas destratar uma profissional, ignorando completamente a sua existência, isso já é demais", reclamou a apresentadora Alinne Prado.

Uma parte do discurso que foi ao ar viralizou nas redes sociais. "Hoje a gente vai simbolicamente parar de seguir a artista nas redes sociais", anunciou Prado. "A gente sabe que para quem tem mais de 11 milhões de seguidores isso não vai fazer diferença nenhuma, mas não é essa a questão."

"Isso é de fato um protesto, um recado a todos os artistas que maltratam a mídia, mídia essa que coloca esses mesmos artistas no sucesso", disse. "A gente continua desejando que você siga sua carreira em paz e brilhantemente. Adeus, Camilla de Lucas."

A própria ex-BBB chegou a fazer piada com o assunto. "Eu passei do 'E lá vem ela, Camilla de Lucas' para o 'Adeus, Camilla de Lucas'", disse, referindo-se a um meme que mostrava ela chegando em seu bairro após a participação no começo do ano no Big Brother Brasil (Globo), do qual foi vice-campeã.

Porém, com a repercussão negativa, ela decidiu fazer um posicionamento mais sério. "Eu quero saber quem é essa repórter", disse. "O povo é capaz de fazer o que for para prejudicar o outro. As pessoas estão doentes, atrás de notícias, de ibope..."

"Eu participei de um evento que estava cheio, lotado, fiz fotos no backdrop, falei com todo mundo que tinha que falar", afirmou. "Eu não ouvi uma repórter de um jornal sensacionalista que me chamou porque estava cheio, um barulho, eu não ouvi. Ela parou a minha assessora no meio lá do evento e falou: 'Ai, a Camilla não quis falar com a gente'. E transformou isso numa notícia."

"Gente, pelo amor de Deus, eu nem ouvi a mulher me chamar", reforçou. "Agora estão puxando uma notícia de que eu maltratei alguém, que eu falei que eu não quis dar entrevista porque eu não concordo com o programa. Ninguém chegou do meu lado com microfone, com câmera, não aconteceu nada."

Ela também questionou Alinne Prado por ter dito que era "uma apresentadora preta também, que diversas vezes já exaltou e que sempre admirou muito o trabalho de Camilla de Lucas". "Alinne Prado, você que é apresentadora do programa, entrou numa pauta de militância, de prejudicar o outro por ibope, por curtidas, por likes", reclamou.

"Isso é uma mentira", disse. "Eu estou à disposição para conversar com você porque não guardo mágoas e sei que isso infelizmente também faz parte do seu trabalho."

A coapresentadora do The Masked Singer Brasil (Globo) disse ainda que precisou se explicar até para a própria família por conta da repercussão do caso. "Eu respeito fotógrafos, jornalistas, está todo mundo fazendo seu trabalho", continuou. "O povo ganha dinheiro para falar mal, não é para falar bem. E a podridão está no meio quando inventam mentira para falar mal. Se não teve, não inventa."