Camilla de Lucas relata insegurança na Torre Eiffel em Paris: 'Muito golpe, gente aprontando'

"Em Lisboa, a gente andava com telefone na mão tranquilamente. Aqui, você não pode se distrair por um minuto. Povo no Brasil vem para cá achando que é mil maravilhas o tempo inteiro... Em Paris, não achei assim", comparou. Camilla disse que a visita à Champs-Élysées, famosa avenida da capital francesa, foi mais tranquila, mas que é preciso atenção na Torre Eiffel e no parque Trocadéro.

Ela disse que, quando a abordavam para conversar ou pedir para assinar algo, não dava espaço. "O povo ia falar comigo e eu nem dava confiança, porque é golpe. Muito golpe, muita gente aprontando. Eu, Camilla, acho importante contar isso e alertar vocês, porque a gente fica com a impressão de que perigo é só no Brasil e, não, aqui em Paris, eu senti que isso acontece muito mais que em Lisboa", contou.

