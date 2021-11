Camilla de Lucas diz que trabalha para mulheres pretas mostrarem que são incríveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de se tornar vice-campeã do Big Brother Brasil 21 e ficar nacionalmente conhecida, a influenciadora digital e apresentadora Camilla de Lucas, 27, vem colhendo os frutos da fama.

Além de continuar a fazer vídeos nas redes sociais, onde mobiliza mais de 11 milhões de seguidores apenas no Instagram, ela assinou contrato com a Globo e se saiu bem como repórter do The Masked Singer Brasil, entrevistando os mascarados nos bastidores do programa. A segunda temporada do reality já está sendo produzida e estreia em janeiro de 2022.

Se depender do tamanho dos sonhos que tem, a trajetória de Camilla na televisão tem tudo para ser grandiosa. "Me identifiquei muito com o The Masked e aprendi bastante com esse trabalho. Eu sempre tive esse meu lado voltado para a comunicação aflorado e já me imaginei como apresentadora algumas vezes", conta.

"Por isso, pretendo, sim, continuar com a carreira na TV. Sobre os projetos para o próximo ano, posso dizer apenas que teremos muitas novidades boas. Continuarei produzindo meus conteúdos para a internet e explorando novos territórios."

Embora goste do palco e da função de apresentadora, é o desejo de se tornar atriz que faz brilharem os olhos da influenciadora. E é com esse objetivo em mente, de conseguir uma chance na dramaturgia, que ela tem intensificado seus estudos.

"O ano de 2021 me presenteou de diversas formas, mas ainda penso em fazer muitas coisas. Um papel na dramaturgia... Quem sabe no próximo ano?", diz ela, sem detalhar se há algo mais concreto para 2022.

A participação de Camilla no BBB 21 provocou, de fato, uma reviravolta na vida da influencer. Além do contrato com a Globo, ela acumula tantos trabalhos na publicidade que diz que, mesmo que não tenha levado o prêmio de R$ 1,5 milhão, já conseguiu acumular essa grana desde que saiu do confinamento.

Segundo ela, nada a deixa mais realizada do que ser vista como uma referência para outras mulheres.

"Tenho noção da importância da minha figura para outras pessoas pretas, justamente por ocupar posições que sei que poucas pessoas ocupam por falta de oportunidade. E é isso que quero seguir fazendo, trabalhar para que outras mulheres pretas também possam mostrar o quanto são incríveis."

E segue: "Sei que carrego representatividade para as mulheres pretas. Mas eu percebo que essa possibilidade vem graças a pessoas negras que começaram a luta pela representatividade lá atrás."

A consciência de que representatividade importa não é de hoje. No Big Brother Brasil, por exemplo, ela demonstrou em diversas ocasiões que está engajada na luta antirracista.

O BBB abriu portas e deu à influenciadora a visibilidade que precisava para fazer sua voz chegar a mais gente. E ela continua colhendo os frutos: Camilla estreia neste sábado (20) nas passarelas, em desfile na São Paulo Fashion Week. "Ainda não estou acreditando que vou fazer o meu primeiro desfile. Eu sonhei tanto com esse momento!", escreveu ela, nas redes sociais.

'FALO APENAS O QUE ACREDITO'

A grande exposição na mídia e as opiniões fortes podem, por vezes, resultar em mensagens de ódio na internet. Mas isso não é mais um problema para Camilla de Lucas, que diz ter aprendido a filtrar o que lê.

"Eu sou uma pessoa muito transparente com meus seguidores. Falo apenas o que eu acredito. Então, não costumo me desanimar com os 'haters'. Procuro absorver apenas aquilo que serve para me ajudar."

E se a vida profissional está ótima, a pessoal também segue evoluindo. A influenciadora digital e ex-BBB foi pedida em casamento pelo músico Mateus Ricardo, com quem namora há cerca de dois anos, em outubro deste ano. A surpresa aconteceu durante a confraternização que ela fez com a família para comemorar o aniversário de 27 anos, completados no dia 13 daquele mês. O casório ainda não tem data, mas as expectativas são altíssimas.

"A partir de agora vamos começar a pensar nos detalhes da cerimônia e da festa. O que eu e o Mateus sabemos é que queremos muito comemorar esse momento, que é muito importante para a gente", afirma.

Sobre o futuro e eventuais planos de ter filhos, ela pede calma. "Acabamos de noivar! Quero aproveitar oportunidades profissionais e estabilizar minha vida e a da minha família antes."