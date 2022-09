Camilla de Lucas denuncia racismo de aeromoça na classe executiva em voo

A participante do BBB21, 27, continuou com seu desabafo. "Ela voltou e eu perguntei porque tinha pedido o bilhete só pra mim. Respondeu que estava para conferir os lugares dos passageiros, mas não pediu de mais ninguém. Aí tem uma brasileira que está aqui perto, estranhou e perguntou 'ué?'. Só mais um constrangimento porque as pessoas acham que a gente não pode ocupar determinados lugares", concluiu já chorando com a situação.

"O voo está cheio e todos os assentos estão aqui e a mulher veio perguntar só o meu lugar. Ela questionou se eu realmente estava sentada aqui. A mulher só veio pedir o meu cartão para ver se o lugar realmente era esse e não pediu para mais ninguém. Aí eu falo que as coisas acontecem e vocês acham que não acontece", começou a apresentadora visivelmente nervosa em uma transmissão ao vivo nos stories do Instagram.

