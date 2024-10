Camila, Sacha e Yuri estão na sexta roça de A Fazenda 16

No "play rural", Luana levou a melhor e venceu a sétima Prova do Fazendeiro, escapando da roça e se tornando a nova chefe do roçado.

Na formação dessa roça, o Resta Um foi substituído pelo poder do lampião. Com ele, Sidney indicou Luana, Gui e Gilsão precisou indicar o quarto roceiro entre eles.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A sexta roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente formada. Luana venceu a sétima Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda, deixando Camila, Sacha e Yuri com um pé fora de Itapecerica da Serra. O menos votado será eliminado na quinta-feira (31).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.