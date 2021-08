Camila Cabello nega noivado com Shawn Mendes

"Não, ele não me pediu em casamento e eu não estou noiva", disse Cabello em entrevista ao talk show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon exibido nesta sexta-feira (27). A artista afirmou ainda que não tem ideia em como tradicionalmente se usa uma aliança para simbolizar esse tipo de compromisso.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos últimos dias surgiram rumores de que o cantor Shawn Mendes, 23, teria pedido Camila Cabello, 24, em casamento após a cantora aparecer em um vídeo no TikTok dançando seu novo sucesso, "Don't Go Yet", exibindo um anel, que parecia ser de noivado. A cantora negou a história veementemente, inclusive, brincando com o assunto.

