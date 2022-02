Calcinha Preta suspende shows após cantora Paulinha Abelha entrar em coma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de forró Calcinha Preta anunciou nesta segunda-feira (21) a suspensão de todos os seus shows até o dia 10 de março. A iniciativa foi tomada por causa da internação da cantora Paulinha Abelha, que está em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital.

"Em virtude da internação e aguardando melhoras no quadro de saúde da nossa Paulinha Abelha, o escritório responsável pela carreira da Calcinha Preta decidiu suspender todos os compromissos marcados para a banda até dia 10 de março de 2022", diz o comunicado publicado nas redes sociais da banda.

"Contamos com a compreensão de todos e esperamos retomar a agenda em breve, quando houver condições para a realização dos compromissos", continua o texto. "Pedimos a todos para manter as orações e vibrações positivas voltadas à querida Paulinha."

Paulinha se tornou vocalista do Calcinha Preta em 1998. De lá para cá, já deixou o grupo duas vezes para tentar voos solos, mas sempre retornou. Desde 2018 que ela está de forma fixa no comando do Calcinha Preta.

Ela foi internada no 11 de fevereiro no hospital Unimed Sergipe, em Aracaju, com problemas renais. No dia 17, ela apresentou uma piora no quadro e entrou em coma. Ela foi transferida para o hospital Primavera, também na capital sergipana, no mesmo dia.

Segundo o último boletim médico divulgado pela instituição, ela segue com quadro neurológico grave e em processo de investigação clínica. A equipe do hospital diz que ela está "sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico".