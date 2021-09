Caio Ribeiro se emociona ao falar das mensagens que recebeu após anunciar câncer

"Eu sabia que vinha uma onda de carinho, que as pessoas iriam se sensibilizar, mas juro...foram muitas mensagens, mais de 600 mil visualizações [do vídeo em que ele fala sobre a doença], ligações de amigos, e [manifestações] de pessoas que eu nem conheço. Isso me deixa mais forte e vai fazer bem para mim e para a minha família nesta reta final do tratamento", disse ao apresentador Felipe Andreoli.

