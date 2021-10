Caio Ribeiro diz que está curado de câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caio Ribeiro, 46, usou sua conta no Instagram para comunicar que está curado de um câncer diagnosticado recentemente. O apresentador da Globo agradeceu aos seguidores o carinho recebido durante o tratamento.

"Acabou!!! Acabou!!! Nunca imaginei receber tanto carinho como recebi de vocês desde que anunciei o tratamento. Acho que foi sim o maior jogo da minha vida e a gente venceu. Juntos!!! Em meu nome e de toda a minha família, o meu MUITO OBRIGADO!!!", escreveu o ex-jogador de futebol.

O tipo de câncer que acometeu Ribeiro se chama linfoma de Hodgkin, que atinge o sistema linfático, conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade.

No vídeo postado, o apresentador deu detalhes sobre os exames que confirmaram o fim da doença. Pessoal, eu não via a hora de gravar esse vídeo para dizer que acabou! Sexta-feira eu fiz o exame, fiz o PetScan, que é um tipo de ressonância, que é para ver como é que estava a resposta ao medicamento, à quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado! Não existe nenhum risco mais do câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento.

Ribeiro também agradeceu à equipe que participou de seu tratamento, e reforçou a importância de sua família ao seu lado."Para minha família, vocês sempre foram minha base de vida. Sabia que vocês não deixariam a peteca cair. Amo vocês!!!!! Agora é fazer a rádio e agradecer. Só agradecer.", escreveu.

Ribeiro anunciou no começo de setembro estar com a doença. "Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto", disse à época.