Caio Blat impressiona web com imagem ao lado do filho: 'Já perguntaram se era meu irmão'

Muitos amigos e colegas de profissão reagiram ao post com elogios. Drica Moraes comentou: "Que incrível! Ele está lindo demais!". Luisa Arraes, com quem Caio Blat mantém um relacionamento atualmente, brincou: "Como você é gato, cara, meus parabéns, Caio."

A foto postada por Caio foi capturada no início deste mês, em 1º de setembro, quando o artista estava sem camisa na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, desfrutando de momentos ao lado de Bento, que estava praticando skate.

"Ele já está mais alto que o pai, às vezes até perguntam se somos irmãos... o tempo voa! Meu programa favorito da semana: skate na Lagoa", escreveu Blat, sobre o adolescente, que é fruto de um relacionamento anterior do ator com Maria Ribeiro, 47.

