Caetano Veloso é convidado por papa Francisco para evento no Vaticano

O artista estará na Itália no dia 27 de junho, quatro dias depois do evento, quando se apresenta na cidade de Roma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco convidou o músico brasileiro Caetano Veloso para um evento no Vaticano. A ocasião é a comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que acontece no dia 23 de junho na Capela Sistina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.